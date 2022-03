Ekspert: Ze strony Putina to gra o zachowanie władzy w Rosji

W środowej rozmowie na antenie Polskiego Radia 24 wicedyrektor OSW zwrócił uwagę na wpływ ukraińsko-rosyjskiej wojny na wewnętrzną sytuację w Federacji Rosyjskiej.

– Ze strony Putina to gra o zachowanie władzy w Rosji. To wojna, której cele wykraczają dużo dalej poza granice terytorium państwa ukraińskiego. Ta wojna jest o to, jaki będzie reżim w Federacji Rosyjskiej i jaka będzie w nim pozycja Władimira Putina – mówił ekspert.

Znaczenie Polski

W środę poinformowano, że Polska zamierza wyrzucić 45 rosyjskich dyplomatów za szpiegostwo. Ambasador Rosji w Warszawie został wezwany w trybie pilnym do siedziby Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wśród wydalonych dyplomatów mają się znajdować m.in. pracownicy rosyjskiej ambasady. Ich działalność została uznana za akt szpiegostwa zagrażający bezpieczeństwu państwa polskiego. – ABW wskazuje, że Rosja coraz częściej działa ofensywnie wobec Polski. Przygotowano listę 45 osób z kręgów dyplomatycznych, które działają na rzecz wywiadu Rosji. Zawnioskowano o wydalenie tych osób z Polski – poinformował rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Wojciech Konończuk stwierdził, że rosyjskie władze powinny odpowiedzieć na zaistniałą sytuację "symetrycznie". – Rosjanie w tego typu sytuacjach wolą wyrzucić więcej dyplomatów – przyznał.

Gość Polskiego Radia przypomniał, że w przeszłości rosyjskie władze określały Polskę jako swojego potencjalnego przeciwnika. – Zwróćmy uwagę na to, że Polska w ostatnich tygodniach bardzo intensywnie jest wskazywana w mediach kontrolowanych przez Kreml jako jeden z głównych rosyjskich wrogów – zauważył wiceszef Ośrodka Studiów Wschodnich.

