Wojewoda mazowiecki: Cała Polska stanęła do pomocy Ukrainie

Mija miesiąc od inwazji wojsk Federacji Rosyjskiej na ukraińskie terytorium państwowe. W środę przedstawiciele Kancelarii Premiera dokonali podsumowania dotychczasowych wysiłków polskich władz, ale również dziesiątek bądź setek organizacji pozarządowych, które zaangażowały się w niesienie pomocy zaatakowanym Ukraińcom.

Od początku wojny między innymi zrealizowano ponad 2,5 tys. transportów samochodowych z pomocą humanitarną dla Ukrainy. Ciężarówki i busy przewoziły przede wszystkim żywność, leki, środki higieny oraz ubrania. Wsparcie trafiło do wielu miast w różnych częściach kraju, np. do Lwowa, Charkowa czy Sum.

"Cała Polska stanęła do pomocy"

W programie na antenie Telewizji Republika wojewoda mazowiecki został zapytany o liczbę ukraińskich uchodźców w Warszawie. – Możemy tylko dociekać, ilu spośród uciekinierów z Ukrainy przybyło do nas. Aczkolwiek widać od początku wojny, że tak jak granica jest na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, tak w jakimś sensie jest też w Warszawie. Dlatego podjęliśmy bardzo podobne do tych na granicy działania. Mam na myśli punkty informacyjne, punkty recepcyjne, a także bardzo duże miejsca tymczasowego zakwaterowania – odpowiedział.

Konstanty Radziwiłł odniósł się również do ataków na rząd przez niektórych polityków opozycji i samorządowców. – Mam nieodparte wrażenie, że w świecie cyberwojny mamy po prostu do czynienia z intencjonalnym podjudzaniem jednych przeciw drugim. Nie chciałbym do tej narracji wchodzić. Cała Polska stanęła do pomocy Ukrainie przed rosyjską agresją. I to jest coś, czym warto, żebyśmy się szczycili – mówił.

