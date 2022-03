Balt: Porównywanie Ukrainy do innych krajów aspirujących do UE jest niepoważne

Państwa członkowskie Wspólnoty Europejskiej podczas szczytu w Wersalu w dniach 10-11 marca tego roku nie osiągnęły porozumienia w sprawie szybszego przystąpienia Ukrainy do UE. Po zakończeniu szczytu, Rada Europejska wystąpiła z wnioskiem do Komisji Europejskiej o przedłożenie opinii do wniosku prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski złożył odpowiedni dokument 28 lutego, czyli cztery dni po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji. Od tej chwili KE ma trzy miesiące na zaopiniowanie wniosku.

Balt o przyjęciu Ukrainy do UE

Marek Balt mówił w środę w Polskim Radiu 24 o szansach na przyjęcie Ukraińców do Wspólnoty, a także o podejmowanych działaniach w trakcie trwającego posiedzenia Parlamentu Europejskiego. – Dyskutowaliśmy nad szybkim trybem zaproponowania Ukrainie partnerstwa z Unią Europejską. Odbywają się debaty wewnątrz grup politycznych. Liczę, że przegłosujemy szybką ścieżkę przyjęcia Ukrainy do UE – mówił polityk.

– Jest grono polityków, które chciałoby połączenia wszystkich krajów, które aplikują do wejścia do UE w jeden pakiet, czyli Ukrainę, Mołdawię, Gruzję razem z Czarnogórą, Albanią i innymi częściami Bałkanów, które do tego aspirują. Jednak w mojej ocenie sytuacja w poszczególnych krajach jest różna – stwierdził polski europarlamentarzysta.

– Jeśli nie przyjmiemy szybko Ukrainy do Unii Europejskiej, to nie będzie przyjmowania innych krajów, ponieważ już mówi się o tym, że Serbia może kwestionować przyjęcie Czarnogóry. Dlatego dzisiaj priorytetem jest uratowanie Ukrainy, jej przyjęcie do UE i zbudowanie grupy państw, które będą stawiały opór rosyjskiej agresji – zaznaczył Balt.

Ukraina we Wspólnocie? Sondaż

Niedawno wśród mieszkańców czterech krajów przeprowadzono sondaż, czy Ukraina powinna przystąpić do UE.

Wśród ankietowanych znaleźli się: Polacy, Niemcy, Francuzi i Włosi.

Większość osób pytanych opowiedziało się za członkostwem Ukrainy we Wspólnocie. Najmniej przychylni okazali się Francuzi (62 proc.), natomiast najbardziej – Polacy (91 proc.)

