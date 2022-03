"Akt bezprecedensowy w swej mściwej małostkowości". Braun o wykluczeniu z komisji sejmowej

W środę w Sejmie głosowano nad zmianami osobowymi w komisjach sejmowych. Jednym z głosowań było odwołanie Grzegorza Brauna z Komisji Obrony Narodowej. Poseł zasiadał w niej od listopada 2019 roku.

Przytłaczająca większość za odwołaniem Brauna

Marszałek Sejmu tłumaczyła, że Braun został wykluczony, ponieważ utrudniał pracę komisji. Zdaniem marszałek Elżbiety Witek poseł wielokrotnie utrudniał "prowadzenie normalnej pracy" także w innych komisjach.

Podczas obrad w obronie Grzegorza Brauna stanął inny poseł Konfederacji Robert Winnicki. Według niego, odwołanie to "kara" za to, że Braun wytknął posłom komisji brak przygotowania do jednego z posiedzeń.

Za odwołaniem Brauna głosowało 438 posłów. Przeciw było 10, a 7 wstrzymało się od głosu.

Fala komentarzy

Wynik głosowania skomentował na Twitterze sam poseł Konfederacji.

twitter

"Przed godziną większość sejmowa (zjednoczona koalicja kowidowo-wojenna;-)) wykluczyła mnie ze składu Komisji Obrony Narodowej – akt bezprecedensowy w swej mściwej małostkowości. Mojej determinacji w upominaniu się o dobro i honor służby w Wojsku Polskim przecież nic nie zmieni" – napisał Braun.

Post spotkał się z reakcją polityków innych partii. "Pozostaje już tylko bunkier pod CPK lub za Don do Putina" – pisał Krzysztof Sobolewski na Twitterze.

twitter

Z kolei Tomasz Trela z Lewicy napisał, że jest dumny z tego, że "przyłożył swoją rękę" do odwołania Brauna z komisji obrony. "Do putina, wonnnn" – napisał Trela pod postem posła Konfederacji.

twitterCzytaj też:

Braun oburzony ukraińską flagą w Sejmie. Pisze o "Ukro-Polinie"Czytaj też:

Dziambor: Powinniśmy od USA i UE otrzymać pieniądze na utrzymanie uchodźców