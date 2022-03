Tusk: Wiemy, kto powinien wylecieć z rządu, jeśli chcemy ograniczyć wpływy Putina

Były premier udał się w czwartek do Brukseli, aby rozmawiać na temat wsparcia finansowego dla Polski w związku z przyjęciem uchodźców z Ukrainy. Donald Tusk podkreślił, że wśród unijnych polityków panuje zrozumienie dla skali wzywania, przed jakim stanęła Polska. Były premier chce także, aby w ramach "deputinizacji" rządowe stanowisko stracił Zbigniew Ziobro.

Pieniądze dla Polski

– Wszyscy rozumieją i to naprawdę muszę podkreślić bardzo zdecydowanie, w jak dramatycznie trudnej sytuacji znalazła się Polska w związku z falą uchodźców z Ukrainy i zagrożeniem wojennym. Nikt nie kwestionuje dzisiaj pomocy finansowej i wsparcia finansowego na skalę nieporównywalną z przeszłością – powiedział Tusk w rozmowie z TVN24.

Polityk odniósł się także do kwestii odblokowania przez Komisję Europejską środków z Krajowego Planu Odbudowy. Jego zdaniem, konieczne jest do tego zlikwidowanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

– Czy sama ustawa, czy samo głosowanie, czy wstępne procedury w Sejmie nad ustawą, czy ustawami, bo tych projektów jest więcej, to z pewną nadwyżką o przywróceniu praworządności, a przynajmniej o likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Czy to wystarczy (...), ja uważam, że jest na to bardzo duża szansa. To znaczy, że rzeczywiście jest tak, że jeśli ten pierwszy krok będzie zrobiony nawet jeśli nie będziemy zadowoleni, że to za mało, to, to powinno wystarczyć, żeby te pieniądze dostać – powiedział.

Tusk krytykuje Ziobrę

Lider największej partii opozycyjnej skrytykował także ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę w kontekście dzisiejszego odwołania ministra rozwoju Piotra Nowaka. Zdaniem Tuska, to Ziobro powinien zostać zdymisjonowany.

– Ta decyzja personalna jest o tyle szokująca, no bo dzisiaj dużo mówi się i w Europie i w Polsce o potrzebie deputinizacji polityki, derusyfikacji gospodarki, więc wyobrażamy sobie chyba bez trudu, kto powinien wylecieć z rządu Mateusza Morawieckiego, jeśli na serio chcemy ograniczać wpływy Putina i na serio zbliżyć z powrotem Polskę do Zachodu i Europy. Minister powinien wylecieć już dawno, ale dzisiaj byłaby świetna okazja, żeby dać taki mocny sygnał, że Polska wraca na serio do wspólnoty Zachodu – powiedział.

