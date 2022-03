Bosak w Sejmie: Ostudźcie emocje. Nasza poprawka wychodzi poza wasz plemienny spór

W drugim dniu 51 posiedzenia Sejm proceduje nad poselskimi projektami reformy sądownictwa, których zgłoszono aż 5, przede wszystkim w zakresie mechanizmu dyscyplinarnego sędziów. Jest wśród nich prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.

Poprawka Konfederacji – Losowani ławnicy

W imieniu Konfederacji głos zabrał Krzysztof Bosak. Poseł omówił oraz uzasadnił poprawkę zgłoszoną przez jego formację. Wyraził nadzieję, że jeżeli któryś ze zgłoszonych przez prezydenta lub inne ugrupowania projektów zostanie uchwalony, to zostanie w nim uwzględniona poprawka Konfederacji.

– Nasza propozycja w zakresie organizacji sądownictwa dyscyplinarnego jest taka, żeby ani sędziowie z PiS, ani z „Iustitii” nie sądzili innych sędziów, tylko żeby powierzyć to ławom przysięgłych złożonych z ławników. Te ławy przysięgłe decydowałyby większością ¾ o winie. Co do wymiaru kary decydowaliby już sędziowie. Natomiast chcemy dać obywatelom spoza wymiaru sprawiedliwości – losowanym ławnikom, możliwość orzeczenia o winie – powiedział Bosak.

– Apeluję, ostudźcie trochę emocje i rozważcie poprawkę Konfederacji. Ona wychodzi poza ten plemienny spór, który tu urządzacie bez żadnego poczucia zażenowania wobec obywateli, którzy przecież mogą przez stronę internetową oglądać, jak ta dyskusja wygląda – zaapelował do posłów Bosak. – Opamiętajcie się, bo to, co tu robicie to wstyd – dodał wiceprezes Ruchu Narodowego.

Nowelizacja ustaw o SN – projekty PiS i prezydenta

Zasadniczym założeniem zaproponowanego przez Andrzeja Dudę projektu zmian w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego jest likwidacja Izby Dyscyplinarnej SN i powołanie na jej miejsce Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN. Projekt przewiduje również możliwość zmienienia rozwiązań dotyczących wydanych już orzeczeń dyscyplinarnych wobec sędziów.

Tymczasem partia Jarosława Kaczyńskiego zgłosiła osobny projekt ustawy "o ochronie niezawisłości sędziowskiej i szczególnych zasadach odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej sędziów". W praktyce zakłada on, że Izba Dyscyplinarna nie zostanie zlikwidowana, ale będzie pełniła funkcję organu odwoławczego w sprawach odpowiedzialności zawodowej, innych niż sędziowie, grup zawodowych.

