Duda: Konsekwentnie zabiegam o wzmocnienie bezpieczeństwa Polski

Wiadomość o wystąpieniu telewizyjnym głowy państwa przekazała w mediach społecznościowych Kancelaria Prezydenta.

Wzmocnienie bezpieczeństwa

– Jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej konsekwentnie zabiegam na arenie międzynarodowej o wzmocnienie bezpieczeństwa Polski, a także o jeszcze większe wsparcie dla walczącej Ukrainy. Temu właśnie poświęcony był nadzwyczajny szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego w Brukseli z udziałem prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena – powiedział Andrzej Duda.

Podczas posiedzenia NATO w stolicy Belgii państwa członkowskie zgodziły się, by na nowo określić działania odstraszania i obrony w długim okresie. Zapowiedziano wzmocnienie wschodniej flanki, m.in. poprzez utworzenie czterech nowych grup bojowych – w Bułgarii, Rumunii, na Węgrzech i na Słowacji. Dołączą one do struktur już funkcjonujących w naszym kraju oraz w państwach bałtyckich.

– Polskie stanowisko jest jednoznaczne – uważamy, że nowa koncepcja strategiczna NATO musi uwzględniać zmiany, które wywołała rosyjska agresja na Ukrainę. Potrzebne jest jeszcze większe zaangażowanie Sojuszu w naszym regionie, zarówno jeśli chodzi o żołnierzy, jak i infrastrukturę. Szczyt to kolejny krok wzmacniający wschodnią flankę – oznajmił prezydent Polski.

Inwazja Rosji na Ukrainę

– Dokładnie miesiąc temu – 24 lutego – Rosja rozpoczęła zbrojną agresję przeciwko niepodległej i demokratycznej Ukrainie. Armia i naród ukraiński stawiają zaciekły opór najeźdźcom, bohatersko broniąc swojej ojczyzny. Nasi sąsiedzi, pod przywództwem prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, pokazują całemu światu, czym jest prawdziwa odwaga i męstwo – stwierdził w orędziu Duda.

– Rosyjska agresja doprowadziła do największego kryzysu światowego bezpieczeństwa od zakończenia II wojny światowej – dodał przywódca.

