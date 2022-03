Gen. Koziej: Putinowi został plan B

– Nigdzie Rosji się nie udało specjalnie na froncie, ale na kierunku, gdzie działa wschodni okręg wojskowy to jest spektakularna klapa – podkreślił w rozmowie z Radiem ZET gen. Stanisław Koziej.

"Plan B" prezydenta Rosji

Jak tłumaczył w rozmowie z dziennikarką był szef BBN, "początkowy plan Putina był szerszy, chciał obalić władzę w Kijowie i zająć południowo-wschodnią Ukrainę".

– Teraz został mu plan B, by pomost donbasko-krymski utrzymać, nie oddać – stwierdził gen. Koziej. – Rosja wyznaje doktrynę eskalacyjnego prowadzenia wojny. Jak ci się nie wiedzie, to eskaluj, idź do przodu. W początkowym okresie wojny im się nie udało, więc eskalowano do poziomu wojny totalnej. Myślę, że to decyzja państwowa – dodał.

Zapytany czy możliwe jest rozszerzenie konfliktu były szef BBN stwierdził: "Sam Putin tego nie wie, bo jego plany się zmieniły. Rosja zastanawia się, jak zmienić wcześniej narysowane cele, by nie wyjść z tej wojny bez niczego".

Putin zaatakował sąsiedni kraj

24 lutego prezydent Rosji Władimir Putin wysłał wojska na Ukrainę w odpowiedzi na prośbę przywódców samozwańczych republik Donieckiej i Ługańskiej, które wcześniej Moskwa uznała za niepodległe i podpisała z nimi umowy o współpracy i wzajemnej pomo"cy.

Atak na Ukrainę poprzedziło telewizyjne wystąpienie Putina, w którym poinformował, że podjął decyzję o przeprowadzeniu "specjalnej operacji wojskowej" w celu ochrony osób "cierpiących nadużycia i ludobójstwo przez reżim kijowski".

Moskwa domaga się od Kijowa m.in. uznania Krymu za rosyjski oraz "demilitaryzacji i denazyfikacji" Ukrainy.

Czytaj też:

Mocne słowa na szczycie RE. Zełenski do Orbana: Wiesz co się dzieje w Mariupolu?Czytaj też:

Łukaszenka o propozycji Kaczyńskiego: Szalona. To byłby początek wojny