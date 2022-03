"Będą trzy aspekty: militarny, humanitarny i polityczny". Szczerski o wizycie Bidena w Polsce

W rozmowie z Polskim Radiem ambasador Polski przy Organizacji Narodów Zjednoczonych Krzysztof Szczerski podkreślił, że wizyta Joe Bidena w Polsce to dowód na sojusz polsko-amerykański.

Prezydent USA Joe Biden w Polsce

– To bardzo ważny polityczny sygnał mówiący o roli Polski w regionie, roli Polski dla bezpieczeństwa całej wschodniej flanki NATO, dla sojuszu polsko-amerykańskiego jako podstawy bezpieczeństwa w tej części Europy – ocenił Szczerski, odnosząc się do wizyty amerykańskiego prezydenta w Polsce.

Polityk przekazał, że wizyta będzie miała trzy wymiary: militarny, humanitarny i polityczny. – Będą miały one jasny i spójny przekaz, także o roli sojuszu polsko-amerykańskiego w tych wszystkich trzech wymiarach i o pomocy także, amerykańskim wsparciu – mówił ambasador Polski przy ONZ.

Szczerski wskazał także na "trzy punktu honoru UE w sytuacji tej wojny". Pierwszy – wprowadzenie ostrych sankcji, które uderzyłyby w Rosję, drugi – otwarcie perspektywy europejskiej dla Ukrainy i trzeci – pomoc krajom, które przyjmują uchodźców.

ONZ wesprze kraje przyjmujące uchodźców

Z danych podanych ubiegłej nocy przez biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców wynika, że w ciągu ostatniego miesiąca wojny, z Ukrainy uciekło 3,7 mln osób. To najszybciej rozwijający się kryzys uchodźczy od II wojny światowej – podała agencja ONZ.

Krzysztof Szczerski przekazał, że kompleksowy program pomocy humanitarnej ONZ zostanie ogłoszony w przyszłym tygodniu.

Program będzie przeznaczony dla Polski i krajów, które przyjmują uchodźców. – To strukturalny, całościowy pakiet pomocy – mówił polityk. Zapewnił, że program "się dziś domyka" i trwają ostatnie rozmowy na jego temat.

"Nigdy za wiele podziękowań"

Ambasador Polski przy ONZ odniósł się także do przyjmowania uchodźców przez Polaków. – Nigdy za wiele podziękowań dla Polaków, za to, co pokazują dziś, te gesty solidarności, nigdy za wiele podziękowań także dla polskiego rządu, dla polskich samorządów, za to wszystko, jak my sobie radzimy sobie z tym kryzysem – wskazywał.

W ocenie Szczerskiego mamy "gigantyczną katastrofę humanitarną", która nie przerodziła się w kryzys, ponieważ Polacy zachowują się "niezwykle odpowiedzialnie, niezwykle solidarnie".

– To bardzo wielki i ważny kapitał, który my budujemy naszą postawą, także na przyszłość – podkreślał polityk.

Wcześniej, Krzysztof Szczerski wskazywał, że solidarność z Ukrainą w Polsce jest dużo większa niż w Unii Europejskiej. – Emocje dotyczące sytuacji na Ukrainie są w Polsce zupełnie inne niż na świecie. U nas jest głębsza solidarność z Ukrainą niż w Unii Europejskiej, nie mówiąc już o krajach dalej położonych – mówił na antenie Programu 3. Polskiego Radia Krzysztof Szczerski.

