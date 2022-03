Koniec z uzależnieniem od rosyjskiego gazu? Jest porozumienie USA i UE

Po spotkaniu z szefową KE Joe Biden przekazał, że USA i UE zawarły porozumienie w sprawie zapewnienia dodatkowych wolumenów skroplonego gazu ziemnego na rynek UE. Celem jest zmniejszenie zależności Europy od Rosji.

– Stany Zjednoczone i nasi partnerzy międzynarodowi dołożą wszelkich starań, żeby zapewnić 15 mld metrów sześciennych gazu płynnego LNG w tym roku tak, żeby zapewnić zastąpienie dostaw rosyjskiego gazu w tym wolumenie do 2030 r., a jednocześnie chcemy pokrywać co roku 50 mld metrów sześciennych rosyjskiego gazu do 2030 r. oraz wesprzeć przechowywanie gazu, odbiór surowców energetycznych i zwiększyć efektywność wykorzystania tego surowca – podkreślił prezydent USA podczas rozmowy z dziennikarzami.

Silne partnerstwo USA-UE

Ursula von der Leyen zapewniła z kolei, że partnerstwo między Unią a Stanami Zjednoczonymi jest najsilniejsze w historii. – Nasza współpraca z USA w dziedzinie sankcji przeciw Rosji jest wyjątkowa; pozbawiają one Putina środków do prowadzenia wojny– podkreśliła szefowa KE.

Von der Leyen podkreśliła, że obecność Bidena w Brukseli w tym tygodniu na szczycie NATO, szczycie G7 i Radzie Europejskiej wysyła silny sygnał do świata dot. partnerstwa transatlantyckiego. – Jesteśmy zdeterminowani, by stawić czoło brutalnej wojnie Rosji. Ta wojna będzie strategiczną porażką Putina– zapewniła.

Putin podjął decyzję w sprawie płatności za rosyjski gaz

Władimir Putin chce, żeby "nieprzyjazne" kraje płaciły Rosji za gaz w rublach i polecił Gazpromowi dokonanie odpowiednich zmian w umowach.

– Rosja odmówi przyjęcia płatności za dostawy gazu ziemnego w "skompromitowanych" walutach, w tym w dolarach i euro, i przejdzie na płatności w rublach – ogłosił Putin na spotkaniu z członkami rządu.

– Podjąłem decyzję o wdrożeniu w jak najkrótszym czasie pakietu środków na transfer płatności za nasz gaz ziemny dostarczany do "nieprzyjaznych" krajów – powiedział prezydent Rosji, dodając, że te państwa mają płacić za gaz w rublach. Putin zapowiedział, że Rosja będzie kontynuować dostawy gazu do innych krajów w ilościach i cenach przewidzianych we wcześniej zawartych kontraktach.

