Dr Brzeski: Należy brutalnie przerwać niemiecki sen o potędze

DoRzeczy.pl: Na jakim etapie wojny obecnie jesteśmy i w co może grać Putin?

Dr Rafał Brzeski: Jesteśmy na rozstaju. Potężna armia rosyjska ugrzęzła z braku paliwa, amunicji, zaopatrzenia i rezerw w ludziach. Moskale nie mają siły atakować. Mogą tylko, w podsycanej frustracją furii, niszczyć z powietrza wszystko, co nietknięte. Ukraińcy nie chcą zmarnować swych sił na zbyt wczesny kontratak. Szarpiąc przeciwnika, wyczerpują z dnia na dzień jego siły i środki. Czekają aż polityczna, gospodarcza i militarna pozycja Moskwy osłabnie do stanu, kiedy będzie możliwe wyrzucenie wojsk rosyjskich poza granice Ukrainy drogą walki, sankcji, nacisków i dyplomacji. A wówczas zacznie się wojna na korytarzach Kremla.

Czy możliwe jest obalenie Putina i ewentualnie przez kogo?

Obalenie cara przez dwór i bojarów, to odwieczny model zmiany władzy w Moskwie. Car jest znany, dwór tworzy ekipa najbliższych współpracowników stale występujących w telewizji, rolę bojarów pełnią współcześnie oligarchowie. Na razie tylko dwóch wyleciało z listy 500 najbogatszych ludzi świata agencji Bloomberg. Trzeci - Piotr Awen - jest zagrożony. Wystarczy głupie 300 milionów dolarów (pół jachtu) a spadnie do kategorii biedniaków. I jak tu żyć Władimirze Władimirowiczu? Według ukraińskiego wywiadu wojskowego, Awen spotkał się w Moskwie z kazachskim miliarderem Aleksandrem Maszkiewiczem i powiedział mu, że rosyjscy oligarchowie są bardzo zdenerwowani, gdyż sankcje boleśnie uderzają w ich aktywa. Podobno oligarchowie zwąchują się z "siłownikami", których Putin obciąża odpowiedzialnością za niepowodzenia na Ukrainie, a nawet rozważają opłacenie likwidatorów, którzy usuną niewygodnego cara. Słowem dojrzewa czas na zmianę, ale… ale jak raz rozpocznie się zmiana, to może się tak łatwo nie skończyć. Wskutek zmiany Związek Sowiecki się rozsypał, to i Federacja Rosyjska może przestać być Federacją. “Spec-operacja militarna” na Ukrainie może skończyć się poważnym okrojeniem Rosji do roli słabego mocarstwa regionalnego trapionego ruchami odśrodkowymi.