Poboży: Polska stała się jednym z najważniejszych aktorów w polityce europejskiej

W ciągu miesiąca wojny z Ukrainy uciekło już 3,7 mln osób – podało biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Według ekspertów ONZ, to największy kryzys uchodźczy od II wojny światowej. Ponadto, agencja UNHCR poinformowało, że 6,5 mln osób zostało wewnętrznie przesiedlonych w granicach kraju.

Rola Polski w trakcie kryzysu

Błażej Poboży mówił o kryzysie uchodźczym dotykającym także Polski w piątkowym programie Telewizji Republika. Jak zaznaczył, "musimy być gotowi na scenariusz, który oznacza przyjęcie jeszcze większej liczby uchodźców". – Osoby, które przyjeżdżają do Polski chcą jak najszybciej podjąć pracę i oczekiwać powrotu do kraju – mówił.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji uważa, że w trudnym momencie rosyjskiej agresji nasze państwo "zdało egzamin". – Polska poprzez pomoc Ukrainie stała się jednym z najważniejszych aktorów w polityce europejskiej – stwierdził polityk.

Dramatyczna sytuacja Ukrainy

Obecnie około 1,4 mln Ukraińców nie ma dostępu do bieżącej wody, natomiast 4,6 mln obywateli kraju ma ograniczony dostęp do wody lub grozi im odcięcie od bieżących dostaw. Ponad 450 tys. ukraińskich niemowląt w wieku od 6. do 23. miesiąca życia potrzebuje pomocy żywieniowej – zaalarmował UNICEF.

Przypomnijmy, że 24 lutego prezydent Rosji Władimir Putin wysłał wojska na Ukrainę w odpowiedzi na rzekomą prośbę przywódców samozwańczych republik Donieckiej i Ługańskiej, które wcześniej uznał dekretem za "niepodległe" i podpisał z nimi umowy "o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy".

