Kaczyński: Poprawia się opinia o Polsce w Unii Europejskiej

Prezes Prawa i Sprawiedliwości udzielił w piątek wywiadu Polskiemu Radiu 24. Rozmowa dotyczyła wojny na Ukrainie, ale także kryzysu uchodźczego, który dotknął również Polskę.

Przypomnijmy, że Rosja zaatakowała Ukrainę 24 lutego. W wyniku tego przez miesiąc z terytorium ukraińskiego uciekło – według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych – 3,7 mln osób, co spowodowało największy tego typu kryzys od zakończenia II wojny światowej.

Postrzeganie Polski w dobie kryzysu

Ponad 2,2 mln uchodźców schronienie przed wojną znalazło w Polsce. Rząd wraz z samorządami przygotował specjalne punkty recepcyjne przy przejściach granicznych w województwach podlaskim i lubelskim, gdzie przybysze przechodzą weryfikację danych osobowych.

Jarosław Kaczyński uważa, że dzięki zorganizowanej pomocy dla ukraińskich uchodźców zmianie uległo postrzeganie naszego państwa na arenie międzynarodowej. – Poprawia się opinia o Polsce w Unii Europejskiej. W sposób zupełnie niezgodny z faktami stworzono fatalną opinię o Polsce. Ona oddziaływała. Dziś to się bardzo poprawiło i ułatwia naszą sytuację. (...) Atak na Polskę był związany z silnym układem interesów ekonomicznych i one po części teraz się załamują, ponieważ były związane z Rosją – mówił wicepremier. – Nasza sytuacja w UE się poprawiła, ale to musi się przełożyć na konkretne decyzje, najpierw dot. KPO, a później tzw. umowy partnerskiej – dodał.

Kaczyński o misji pokojowej NATO

W trakcie radiowej audycji Kaczyński odniósł się również do pomysłu zorganizowania na Ukrainie misji pokojowej NATO. Prezes Prawa i Sprawiedliwości przedstawił tego typu propozycję podczas wizyty w Kijowie.

– Działaniem, które uważam za najskuteczniejsze byłaby misja pokojowa NATO na terenie Ukrainy. Podkreślam, że na terenie Ukrainy, a nie Rosji. To jednak zostało zakwestionowane i bardzo chętnie usłyszę inny projekt, ale taki, który prowadzi do pokoju w możliwie krótkim czasie – oznajmił.

Czytaj też:

"Mam wyjaśnienie całości". Kaczyński o katastrofie smoleńskiejCzytaj też:

Poboży: Polska stała się jednym z najważniejszych aktorów w polityce europejskiej