Czy wyścig zbrojeń jest przyczyną wojny na Ukrainie?

– Zrobiło mi się wstyd, kiedy przeczytałem, że grupa państw zgodziła się podnieść do 2 procent PKB wydatki na zbrojenia, jako odpowiedź na to, co się dzieje. To szaleństwo – powiedział Papież. Dodał także: – Rozwiązaniem nie jest więcej broni, więcej sankcji, więcej sojuszy polityczno-wojskowych, ale inne podejście, inny sposób rządzenia zglobalizowanym obecnie światem.