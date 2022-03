Wojenko, wojenko!

Odwaga jest zawsze w cenie. Napoleon pod Arcole, Piłsudski pod Bezdanami, de Gaulle 18 czerwca – indywidualne czyny przywódców zawsze tworzą nową jakość, nadają polityce nową dynamikę. Wyjazd naszych premierów do Kijowa może budzić tylko uznanie. A pobyt? Wzywanie do „zbrojnej misji pokojowej”? To ciąg dalszy polityki, w której Polska ma być „reżyserem sankcji”, „organizatorem oporu”, krótko mówiąc – heroldem krucjaty, której nikt nie zwołuje i na którą się nikt nie wybiera.

Oczywiście możemy i powinniśmy się tym martwić. Bezczynne NATO jest słabym gwarantem bezpieczeństwa.