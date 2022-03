Czas zagubienia

Jeśli któryś z moich ludzi powie, że ma jakąś wizję, to go wyślę do psychiatry” – deklarował w czasach swoich sukcesów Donald Tusk. I wtedy to się podobało: „ciepła woda w kranie”, „nie róbmy polityki”, „chcę tylko, żeby pamiętano mnie jako fajnego kolesia”. Dziś stało się problemem Tuska i całej lewicowo-liberalnej opozycji, niezdolnej do znalezienia lepszego przywódcy. Czasy zmieniły się diametralnie, a wraz z nimi – nastroje społeczne. Szok, którym jest wojna, perspektywa poniesienia rozmaitych jej kosztów i stawienia czoła nowym wyzwaniom odsyła do lamusa większość stereotypów i przyzwyczajeń.