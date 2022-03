Ambasador czasu wojny

Kiedy pytamy ambasadora Bartosza Cichockiego o to, czy nie miał momentu zawahania i kto podjął decyzję o tym, że ma trwać na posterunku, odpowiada, że decyzja była wspólna. – Dla nas wszystkich było to oczywiste – mówi „Do Rzeczy” Cichocki. – Jesteśmy państwem sąsiadującym z Ukrainą, mamy mnóstwo wspólnych spraw. Ani nikt mnie nie musiał zmuszać do pozostania, ani nikt nie wzywał do powrotu do Warszawy. To, że nasza ambasada pracuje, to element większej całości, tego, jak zachowuje się cały polski aparat państwowy: