"Każdy dobry dyplomata o tym wie". Semka o podejściu do Rosji

– Każdy dobry dyplomata wie, że w inny sposób rozmawia się z bardzo groźnym państwem, a w inny z państwem, które staje się średnio groźne. Jeżeli Rosjanie nie potrafią od miesiąca zdobyć żadnego dużego miasta, jeżeli mamy liczne sygnały o tym, że generalicja rosyjska jest w dużej mierze demoralizowana, to trzeba też odpowiednio bardziej twardo traktować Rosjan – mówił Semka w sobotę w TVP Info.

Ocenił, że "idea tworzenia korytarzy humanitarnych ochranianych przez siły NATO mogłaby być testowana, ale to wymaga wspólnego działania". – I tutaj największe pole jest dla Ameryki – dodał.

– Dlaczego idea europejskich sił zbrojnych jest moim zdaniem bardzo wątpliwa? Dlatego że każda decyzja polityczna, jak te oddziały muszą być używane, będzie efektem negocjacji 25 państw, co paraliżuje działanie. Ameryka ma możliwości działania jako pojedynczy kraj i to buduje jej pozycję – tłumaczył.

– Dlatego to Ameryka zadecyduje o tym, czy będzie jakaś forma zamknięcia nieba nad Ukrainą lub jakiś korytarz do Mariupola. Jeżeli słyszę, że Macron chce razem z Grecją robić ten korytarz, to ja nie bardzo w to wierzę – stwierdził publicysta "Do Rzeczy", który był gościem programu "Salon dziennikarski".

Macron ma plan ewakuacji cywilów z Mariupola

Semka nawiązał w ten sposób do informacji, że Francja we współpracy z Turcją i Grecją planuje operację humanitarną mającą na celu ewakuację cywilów z Mariupola.

– Zamierzamy rozpocząć operację humanitarną wraz z Turcją i Grecją, aby ewakuować wszystkich, którzy chcą opuścić Mariupol – poinformował prezydent Francji Emmanuel Macron na konferencji prasowej po szczycie UE w Brukseli.

Według niego misja powinna być uruchomiona "w najbliższych dniach". – Im szybciej, tym lepiej – stwierdził Marcon, cytowany przez agencję Ukrinform.

Francuski prezydent zapowiedział, że szczegóły operacji zostaną omówione zarówno z władzami Ukrainy, jak i z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

