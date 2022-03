Tajny plan Kaczyńskiego

JACEK PIEKARA II Co tak w słowach Jarosława Kaczyńskiego o potrzebie misji pokojowej NATO na Ukrainie rozjuszyło zarówno Rosjan, jak i rodzimą opozycję? Co spowodowało zmasowany atak, w którym uciekano się do najbardziej obrzydliwych kłamstw oraz pomówień?

Jarosław Kaczyński od wielu lat jest liderem i dominatorem na polskiej scenie politycznej. Prowadzony przez niego PiS stanowi w zasadzie jedyną siłę aktywną i kreatywną, gdyż reszta partii zazwyczaj odgrywa rolę wyłącznie reaktywną – zręczniej lub mniej zręcznie ich działacze reagują na koncepcje wymyślone w kręgu koalicji rządzącej. Sprawy tak się mają nie tylko z polityką wewnętrzną, lecz także z polityką dotyczącą spraw międzynarodowych: PiS stara się, by Polska była aktywnym graczem w tej