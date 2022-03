"Chcę uspokoić moich rodaków". Prezydent: Sojusz z USA jest bardzo silny

– Sojusz z USA jest silny, czynimy wszystko, aby budować amerykańskie przewodnictwo w zakresie bezpieczeństwa. Poprosiłem o przyspieszenie realizacji zamówień na sprzęt, aby wzmocnić nasze bezpieczeństwo – wskazał Andrzej Duda. Prezydent powiedział, że spotkanie bilateralne z Joe Bidenem przedłużyło się: – Rozmawialiśmy o sytuacji bezpieczeństwa Polski i Europy, o wspieraniu Ukrainy, współpracy militarnej pomiędzy Polską a USA.

Bezpieczeństwo i energetyka

Andrzej Duda przekazał, że Biden podkreślił, iż niezależnie od okoliczności, artykuł 5 traktatu o NATO wiąże i zapewnia wszystkim krajom bezpieczeństwo. Stany Zjednoczone to gwarantują.

Wśród tematów rozmowy prezydentów Polski i USA znalazła się też kwestia rozwijania energetyki atomowej. – To jest ważna, nowa formuła współpracy między Polską a USA (...). Żebyśmy przechodzili na jedyną energetykę de facto, którą możemy wykorzystywać biorąc pod uwagę nasze uwarunkowania, czyli energetykę atomową – powiedział Duda dodając, że atom jest przedmiotem rozmów Polski również z Francją.

Prezydent Polski powiedział też, że planowane przemówienia Joe Bidena an Placu Zamkowym będzie "ważne nie tylko dla nas, dla Europy Środkowej". – Przywódca USA podkreślał, że oczy Stanów Zjednoczonych są skierowane w stronę bezpieczeństwa całego świata – wskazał Andrzej Duda.

Podziękowania za pomoc uchodźcom

Prezydent podziękował wszystkim, którzy udzielają pomocy uchodźcom, poczynając od wolontariuszy, funkcjonariuszy różnych służb, przechodząc do przedstawicieli władz na każdym szczeblu – samorządowym i rządowym. Dziękował również żołnierzom, harcerzom, strażakom i wszystkim funkcjonariuszom oraz wszystkim Polakom przyjmującym uchodźców w swych domach.

– To jest dla nas niezwykle ważne i zapewniam państwa, że to jest doceniane nie tylko przez nas, tu, nie tylko przez naszych sąsiadów z Ukrainy, ale to jest doceniane także przez społeczność międzynarodową – podkreślił.

