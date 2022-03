Trzaskowski: Podziękowałem Bidenowi za twarde stanowisko ws. praworządności

Rafał Trzaskowski oraz premier Mateusz Morawiecki wzięli udział w spotkaniu z prezydentem USA na Stadionie Narodowym w Warszawie, gdzie funkcjonuje punkt nadawania numerów PESEL uchodźcom z Ukrainy.

– Podziękowałem panu prezydentowi za jego bardzo mocne słowa o polskiej demokracji, że Polska musi być wzorem demokracji dla całego świata. Podziękowałem za jego twarde stanowisko, jeśli chodzi o kwestię praworządności, podziękowałem także za obronę wolnych mediów, bo to niesłychanie istotne – powiedział Trzaskowski podczas konferencji prasowej po spotkaniu.

"Polska musi być wzorem demokracji"

Jak zaznaczał prezydent Warszawy, spotkał się również z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem i rozmawiał o "pomocy uchodźcom, ale też właśnie o tym, że Polska musi dzisiaj być najmocniejszą demokracją, jak tylko można sobie wyobrazić".

– Nie stać nas na to, żeby dzisiaj na wschodniej flance NATO było państwo, które ma problemy ze swoim wewnętrznym systemem. Myślę, że w tym się chyba wszyscy zgodzimy, że dziś musimy być najsilniejszym i jak najbardziej przewidywalnym członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej i wzorem demokracji dla całego regionu – stwierdził wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Pomoc dla uchodźców

– Mówiliśmy o tym, jakie są problemy, bo pan prezydent był tym bardzo zainteresowany – powiedział też Rafał Trzaskowski.

– Obiecał, że Stany Zjednoczone pomogą w systemie relokacji i że będą gotowe wziąć aż 100 tys. Ukraińców. Obiecał też pomoc finansową – dodał. – Prosiłem, żeby ta pomoc finansowa nie trafiała tylko do rządu centralnego, ale również bezpośrednio do uchodźców, do organizacji pozarządowych i do samorządów, bo my jesteśmy na pierwszej linii – wskazał włodarz Warszawy.

