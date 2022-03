Test "Do Rzeczy": HOOVER H-FREE 500 HF522YSP

Wytrzymała bateria, możliwość odkurzania oraz mopowania podłóg, a także podświetlenie LED na głównej szczotce, które pokazuje kurz, o którym bez podświetlenia można byłoby nawet nie wiedzieć – to główne zalety bezprzewodowego odkurzacza z kategorii „pięć w jednym” amerykańskiej firmy Hoover, przeznaczonego do odkurzania i mycia podłóg, mebli etc.