Żeby jakby dopiąć

Weźmy Tuska Donalda. Na stałe do polszczyzny z mrugającym okiem weszło i jest przywoływane jego twitterowe: „Przykra sprawa. Nie lekceważę jej. W poniedziałek o 15 odniosę się do niej publicznie na konferencji prasowej”. Wpis z roku 2014 był reakcją na początek afery taśmowej, która zrujnowała wkrótce jego rząd. Ta wypowiedź jest ironicznie cytowana w kontekstach: „Nie wiem, co powiedzieć, chcę zyskać na czasie, co by tu zrobić z tym potwornym odorem?”.