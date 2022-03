Kard. Müller: Putin określa się jako wierzący. W tym sensie jest gorszy niż Hitler i Stalin

– Życzyłbym sobie, żeby patriarcha Cyryl podszedł do Putina, złapał go za uszy i powiedział: "Dość, jesteś ekskomunikowany". Cóż, zapewne Putin by w wtedy powiedział, ile zrobił dla kościoła prawosławnego, ile cerkwi zbudował, ale lepiej gromadzić się i celebrować w katakumbach niż w kościele, w którym nie ma Ducha Chrystusa – powiedział kapłan podczas spotkania promocyjnego wokół książek "Jedność wiary. Odpowiedzialność Rzymu za Kościół powszechny" oraz "Prawda. Raport o stanie Kościoła".

– Mówimy, że Putin jest głównym winowajcą, jak Hitler czy Stalin, ale w pewnym sensie jest on o wiele gorszy – bo Stalin i Hitler byli ateistami, a Putin określa się jako człowiek wierzący. Papież poświęcił Rosję i Ukrainę Najświętszemu Sercu Maryi zgodnie z obietnicą z Fatimy, aby się nawrócili i abyśmy my zyskali, że nasze serca się zmienią, żebyśmy i my się zmienili – mówił niemiecki duchowny.



"Oni nie mają ostatniego słowa"

– Wiemy, że ci mordercy, którzy sieją wojnę i zamęt, którzy tylu ludzi zabili i zranili, że oni nie mają ostatniego słowa i że oni za to odpowiedzą. Nasze serca są przebite, ale wiemy, że Putin nie ma ostatniego słowa i że jesteśmy zbawieni. Dlatego nie popadamy w zwątpienie, bo wiemy, że łaska Boga jest silniejsza od zła – powiedział ks. kard. Gerhard Müller.

Kard. Müller: Każdy ma prawo bronić swojego życia

Były Prefekt Kongregacji Nauki Wiary podkreślił, że każdy człowiek ma prawo bronić swojego życia. – Rodzina i naród ma prawo bronić się przed imperialistycznym atakiem. Jeśli zostaniemy napadnięci z użyciem siły militarnej, z użyciem siły militarnej musimy się bronić. My jako chrześcijanie nie jesteśmy ani pacyfistami, ani zwolennikami wojny. Legalna władza musi przemyśleć, jakimi środkami się bronić, aby dla narodu nie powstała szkoda. Jest to teologicznie i moralnie trudne do wyważenia, ale możemy iść za linią św. Tomasza z Akwinu czy św. Augustyna – wyjaśnił kapłan.

