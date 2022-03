Tak się robi Zielony Zwrot. Pięć pomysłów

W Polsce jest już ponad milion prosumentów, a moc zainstalowana pochodząca z modułów fotowoltaicznych to ok. 8 GW. Pierwsze miejsce w ekspresie do sukcesu zajmuje na pewno Tauron, który ogłosił niedawno, że wybuduje w Mysłowicach gigantyczną farmę o mocy 100 MW.

#1 WSPARCIE DLA PROSUMENTÓW

Tauron konsekwentnie wspiera klientów w ich ekologicznych inwestycjach.Od kilku lat firma oferuje zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, zapewniając przy tym atrakcyjne formy finansowania inwestycji oraz eksperckie doradztwo m.in. w zakresie doboru optymalnej mocy instalacji czy wsparcie w pozyskaniu dofinansowania tego typu inwestycji. – Zielony Zwrot to jednak nie tylko fotowoltaika – to również nowoczesne systemy grzewcze. Firma uruchomiła niedawno program dofinansowań dla klientów, którzy decydują się na wymianę ogrzewania na bardziej ekologiczne rozwiązanie. Program ma wspierać i zachęcać właścicieli nieruchomości do ekologicznych inwestycji – mówi Artur Warzocha, członek zarządu Grupy Tauron.