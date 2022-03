Grodzki przeprosił Ukraińców za polski rząd. Trzaskowski: To poszło za daleko

Słowa marszałka Senatu, który podczas swojego wystąpienia skierowanego do Rady Najwyższej Ukrainy przeprosił za rząd Prawa i Sprawiedliwości wywołały burzę. Senatorowie PiS domagają się odwołania Grodzkiego z pełnionej funkcji.

Również Rafał Trzaskowski negatywnie odniósł się do wystąpienia Grodzkiego.

– Uważam, że ta retoryka poszła za daleko. W ogóle uważam, kiedy widzę złośliwości niektórych swoich koleżanek i kolegów na Twitterze, uważam, że nie jest na to moment. Oczywiście, że rządzących trzeba punktować, jasno mówić co robią dobrze, a czego dobrze nie robią, ale w momencie kiedy mamy prezydenta USA w Polsce, to jest moment w którym my musimy pokazać, że ciężko pracujemy, że w tej chwili głównym naszym celem jest pomoc Ukrainie i że potrzebujemy wsparcia społeczności międzynarodowej – powiedział wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej na antenie TVN24.

Według Trzaskowskiego, obecna sytuacja nie jest momentem "na złośliwości", choć jak przyznał, "dużo z tych tez, które wygłosił pan marszałek, oczywiście są prawdziwe".

– Natomiast moim zdaniem dzisiaj powinniśmy się skupić na ciężkiej pracy i na pokazaniu światu jednego i pokazaniu wszystkim Polkom i Polakom, że naszą racją stanu jest prowadzenie racjonalnej polityki zagranicznej, silna obecność w UE, a nie ciągłe podważanie UE, a poprzez podważanie praworządności, sprawia rząd PiS-u że jesteśmy po prostu słabym członkiem UE – powiedział.

Szokujące słowa Grodzkiego

Przypomnijmy, że w sobotę przemawiając do Rady Najwyższej Ukrainy Grodzki powiedział: "Sankcje muszą być kompletne i stanowczo egzekwowane. Dlatego muszę Was przeprosić za to, że niektóre firmy w haniebny sposób kontynuują działalność w Rosji, że nadal przez Polskę jadą tysiące tirów na Białoruś i dalej, że nadal rząd importuje rosyjski węgiel i nie potrafi zamrozić aktywów rosyjskich oligarchów".

– W ten sposób z niedającą się zaakceptować hipokryzją nadal - nawet wbrew intencjom - finansujemy zbrodniczy reżim, który zdobyte pieniądze zużywa na mordowanie niewinnych ludzi – stwierdził.

Czytaj też:

Biden: Polska nie powinna sama pomagać uchodźcomCzytaj też:

Wojna na Ukrainie. Najnowsze ustalenia Brytyjczyków i UkraińcówCzytaj też:

Andrzej Duda zabrał głos ws. Węgier. Padły gorzkie słowa o Orbanie