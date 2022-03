„Do Rzeczy” nr 13: Izrael – ziemia obiecana rosyjskich oligarchów

– Nie wszyscy na świecie stanęli murem za Ukrainą. Dlaczego? – docieka Olivier Bault w tekście “Przyjaciele Rosji”.

– Można powiedzieć górnolotnie, że historia wywołała nas do tablicy i zadała bardzo wymagające pytanie: Do jakiej roli w nowej sytuacji aspirujemy? – zauważa Piotr Semka w artykule “W której lidze ma grać Polska?”.

– Naprawdę dobrych filmów, spośród których przyszło nam wybierać w tym roku, jest bardzo mało. Kino wciąż nie wyszło z pandemicznego spowolnienia – stwierdza Piotr Gociek w tekście “Oscary subiektywnie”.

– Co tak w słowach Jarosława Kaczyńskiego o potrzebie misji pokojowej NATO na Ukrainie rozjuszyło zarówno Rosjan, jak i rodzimą opozycję? Co spowodowało zmasowany atak, w którym uciekano się do najbardziej obrzydliwych kłamstw oraz pomówień? – rozważa Jacek Piekara w artykule “Tajny plan Kaczyńskiego”.

– Czterdzieści pięć lat temu, 25 marca 1977 r., powstał będący jawnie działającą opozycją polityczną Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, którego istotną działalnością było wydawanie drugoobiegowych pism – pisze Tomasz Cukiernik w tekście “Poza cenzurą”.

– Moskwa „walczy z faszyzmem”. Broni się przed „agresją” i „wyzwala bratnią Ukrainę”. Większość Rosjan święcie wierzy w kremlowską propagandę, popierając nie tylko „operację specjalną”, lecz także ewentualną wojnę z Zachodem – zauważa Maciej Pieczyński w artykule “Oblężona twierdza »wyzwolicieli«”.

– Polacy już dziś mogą czuć się zszokowani cenami wielu artykułów i usług, a to niestety nie koniec niespodzianek – ostrzega Jakub Wozinski w tekście “Drogo, wojna, coraz drożej”.

Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od poniedziałku, 28 marca 2022 r.