Marszałek Sejmu do Ukraińców: Z każdym dniem rośnie podziw dla waszego heroizmu

Nagranie opublikował portal tvp.info. W przesłanie Elżbieta Witek z uznaniem wypowiadała się o postawie obywateli Ukrainy wobec rosyjskiej agresji. – Z każdym dniem rośnie nasz podziw dla waszego heroizmu, odwagi i prawdziwego bohaterstwa. Zaczęliście uczyć cały świat, czym jest patriotyzm i wola walki w obronie wolnej ojczyzny – powiedziała marszałek Sejmu.

Podkreśliła, że polski parlament przyjął regulacje prawne, które pomogą uciekającym przed wojną obywatelom Ukrainy: – Otrzymają oni od polskiego państwa opiekę zdrowotną, dostęp do edukacji i rynku pracy. Staramy się pomagać najlepiej, jak potrafimy.

Witek zwróciła uwagę, że wielu obywateli Ukrainy pozostało w kraju. – Bardzo chciałabym, żebyście wiedzieli, że wasze kobiety, matki, żony, babcie, siostry, wasze dzieci, osoby starsze mają tutaj, u nas w Polsce, naprawdę zagwarantowaną bardzo dobrą opiekę – zapewniła marszałek Sejmu.

"Świat widzi rosyjskie zbrodnie"

– Jesteśmy przy was. Jesteśmy i będziemy. Dziś, dzięki środkom masowego przekazu i dzięki nowoczesnym komunikatorom informacje o tym, co się dzieje w Ukrainie, o zbrodniach ludobójstwa dokonywanych przez żołnierzy rosyjskich na terytorium Ukrainy, docierają do całego świata i naprawdę rozbudzają sympatię, ale także empatię i zrozumienie, podziw i współczucie dla wszystkich tych, którzy tym zbrodniom ludobójstwa w Ukrainie są poddawani – powiedziała marszałek.

– Obywatele wolnego świata wywierają ogromny nacisk na swoje rządy, żeby te podejmowały wszystkie możliwe działania, żeby tę wojnę jak najszybciej skończyć. Domagamy się wciąż i domagać się będziemy, jeszcze silniejszych sankcji nakładanych na Federację Rosyjską. Ta wojna musi się skończyć klęską Rosji i zwycięstwem Ukrainy. Dziś stoimy przy was i głośno mówimy: niech żyje wolna Ukraina – zakończyła wystąpienie Elżbieta Witek.

