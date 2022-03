Szef Gabinetu Prezydenta: Węgla z Rosji już nie sprowadzamy, z gazem jest trochę trudniej

Na poniedziałek zaplanowane jest posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Spotkanie będzie dotyczyć przede wszystkim sytuacji na Ukrainie. Prezydent Andrzej Duda ma przekazać informacje z nadzwyczajnego szczytu NATO oraz z rozmowy z prezydentem USA Joe Bidenem.

Szanse na amerykańską broń w Polsce

Jednym z tematów na posiedzeniu RBN mają być także dostawy amerykańskiej broni do Polski, o czym poinformował prezydencki minister Paweł Szrot w rozmowie z radiem TOK FM. Podkreślił, że "zamiast deklaracji i zapowiedzi należy obserwować ich wyniki". Przypomniał, że w niedalekiej przyszłości "będzie podpisanie umowy na czołgi Abrams".

Zdaniem szefa Gabinetu Prezydenta, jest szansa, że w Polsce będą stałe bazy wojsk amerykańskich. – To jest kwestia rozmów, negocjacji i planów. W czerwcu będzie duży szczyt NATO w Madrycie, na który musimy przygotować własną agendę. Nasi dowódcy wojskowi, politycy i eksperci nad tym intensywnie pracują – zwracał uwagę polityk.

Czy Polska może być niezależna energetycznie od Rosji?

Paweł Szrot zapytany o uniezależnienie Polski od rosyjskich surowców podkreślił, że "węgla z Rosji już nie sprowadzamy". – Sprawa z gazem jest trochę trudniejsza, ale tutaj rząd też nie jest bezczynny – zapewniał prezydencki minister.

Przypomniał o deklaracji Joe Bidena, który mówił o wsparciu Unii Europejskiej w zakresie dywersyfikacji energetycznej. – 15 mld ton gazu amerykańskiego będzie dostarczone do całej Europy. O tym będzie rozmowa podczas Rady Bezpieczeństwa Narodowego – przekazał szef Gabinetu Prezydenta.

Polityk odniósł się także do postulatu wstrzymania transportu z Polski na Białoruś. – Zatrzymanie ruchu to jest broń atomowa w takich relacjach. Myślę, że to jest w grze cały czas i jeśli nie będzie dalej żadnych efektów sankcji, które UE wcześniej wprowadziła, to musi to być poważnie rozważone – mówił Szrot.

