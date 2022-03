Poseł Kukiz'15: Ważne jest, by społeczeństwo umiało posługiwać się bronią

W ubiegłym tygodniu Paweł Kukiz poinformował, że do Sejmu złożony został projekt ustawy, której celem jest uproszczenie dostępu do broni w Polsce.

Propozycja zakłada odejście od nielogicznego – zdaniem autorów projektu – podziału pozwoleń pod kątem deklarowanego celu posiadania broni i wprowadza w to miejsce gradację pozwoleń w zależności od rodzajów dostępnej na nie broni. Ustawa proponuje ustalenie czterech poziomów dostępu do broni, uzależnionych od poziomu kompetencji posiadacza. Strzelbę lub kbks (obywatelska karta broni, broń kategorii C) otrzymać mógłby każdy pełnoletni, niekarany i zdrowy psychicznie obywatel, który odbędzie krótkie przeszkolenie z zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią.

Przypadek ukraiński

Poseł Jarosław Sachajko powiedział w poniedziałek w audycji na antenie Polskiego Radia 24, że projekt czekają teraz analizy, które powinny trwać około miesiąc. Zdaniem polityka Kukiz'15, jest to pomysł "bardzo dobrze przygotowany". W procedurze uczestniczyć miała strona społeczna. Parlamentarzysta nie krył nadziei, iż ustawa zostanie uchwalona przez Sejm. – Przypadek ukraiński pokazał nam, jak ważne jest to, by społeczeństwo umiało posługiwać się bronią – oświadczył.

Jarosław Sachajko podkreślił, że obowiązujące obecnie przepisy są "absurdalne". – Mamy kilka, a nawet kilkanaście razy mniej uzbrojonych obywateli na 1000 mieszkańców niż Niemcy, Finlandia i Czechy. (...) Nie ma powodu, by były takie ograniczenia. Jeśli ktoś chce mieć podstawową broń, powinien mieć podstawowe przeszkolenie z jej obsługi i z umiejętności pierwszej pomocy i taką broń powinien móc mieć w domu – mówił.

Deputowany Kukiz'15 zaznaczył również, iż jego ugrupowanie polityczne opowiada się za powstaniem strzelnic dotowanych przez państwo w każdym powiecie lub w każdej gminie.

