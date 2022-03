"Panie Jareczku kochany..." . Ukraiński żołnierz zwrócił się do prezesa PiS

Nagranie z żołnierzem szybko stało się hitem sieci. Mężczyzna na filmie dziękuje Polsce za pomoc w trwającej wojnie oraz ma prośbę dotyczącą uchodźców, którzy nie potrafią się odpowiednio zachować w Polsce.

– Drodzy, kochani Polacy, mam wielką prośbę od naszych wojskowych żebym coś takiego nagrał. No to nagrywam. Drodzy, kochani, naprawdę chcę podziękować od wszystkich wojskowych za tę pomoc jaką nam dajecie. Chcę podziękować każdemu Ukraińcowi, który nam pomaga za granicą. Dużo nam pomagają, jesteśmy jak jeden naród. To jest niesamowite – mówi mężczyzna na opublikowanym nagraniu.

Żołnierz dodaje jednak, że jest 1 proc uchodźców, którzy nie potrafią zachować się mimo powagi sytuacji. – Jak wchodzę na Tiktoka czy Instagrama, widzę jak z gwinta napie***ą, piszą że są uchodźcami, cieszą się tym. Taka wielka prośba do naszych Ukraińców za granicą. Wyszkolić ich trochę– mówi Ukrainiec.

Następnie zwrócił się w tej sprawie bezpośrednio do Jarosława Kaczyńskiego. – Panie Jareczku kochany, ja rozwiązałem problem, prosta sprawa. Jeżeli teraz policja zatrzymuje jakiegoś Ukraińca, Ukraińców, którzy odpie***ą jakieś numery, chleją, krzyczą, proszę pana, od razu odprawić ich na Ukrainę. My tu ich wyszkolimy – zapewnia.

Uchodźcy z Ukrainy

Dane wskazują na to, iż od początku inwazji Rosji na Ukrainę na pełną skalę ponad 3,5 mln obywateli ukraińskich opuściło swoją ojczyznę, z czego ponad 2,3 mln osób przedostało się do Polski. Jakiś czas temu Organizacja Narodów Zjednoczonych poinformowała, że swoje domy mogło opuścić około 10 mln Ukraińców.

Zdaniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy, w poniedziałek, 28 marca granice z Unią Europejską i Mołdawią w kierunku zachodnim przekroczyło ponad 12 tys. pojazdów oraz ponad 63 tys. osób.

