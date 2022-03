Kukiz: Tutaj uderzam się w pierś. Pomyliłem się

– Tutaj się uderzam w pierś, bo ja byłem, to mówię zupełnie poważnie, pełen szacun za dotychczasową postawę Bidena – mówi Kukiz w rozmowie z RMF FM.

Polityk przyznaje, że zaraz po wyborze Bidena uważał, że stał się "jakiś dramat". – Uważałem, że mamy kolejnego lewackiego prezydenta. Na szczęście, Bogu dziękować, pomyliłem się i to bardzo się pomyliłem – mówił. – Wycofuje te wcześniejsze swoje oskarżenia, choć oczywiście poczekamy jeszcze jak czas pokaże – dodaje.

Prawo do broni

W dalszej części rozmowy Kukiz stwierdził, że pojawiła się okoliczność, która uzasadnia zwiększenie dostępności do broni.

– Generalnie gdyby Ukraińcy nie mieli takiego zmilitaryzowanej mentalności od 2014 roku, to zaczęło się tam kluć od 2004 roku, od pomarańczowej rewolucji, ale w szczególności Majdan w 2014 bardzo mocno tych Ukraińców, tę mentalność zmilitaryzował, no to mielibyśmy zupełnie inny przebieg tych działań wojennych – mówi.

Jego zdaniem gdyby nie doszło do tej "zmilitaryzowania mentalności" to Władimir Putin już dawno zająłby znaczną część Ukrainy.

– Polska jest niestety przez wiele lat lewackiej filozofii, nie mówię tego obraźliwie tylko o pewnym światopoglądzie takim wojny nie będzie, będzie zawsze pokój, fajnie jest, z każdym można się dogadać, Putin jest biały itd. przez to mamy to co mamy – powiedział Paweł Kukiz.

Uzbroić Polaków

W ubiegłym tygodniu Paweł Kukiz poinformował, że do Sejmu złożony został projekt ustawy, której celem jest uproszczenie dostępu do broni w Polsce.

Propozycja zakłada odejście od nielogicznego – zdaniem autorów projektu – podziału pozwoleń pod kątem deklarowanego celu posiadania broni i wprowadza w to miejsce gradację pozwoleń w zależności od rodzajów dostępnej na nie broni. Ustawa proponuje ustalenie czterech poziomów dostępu do broni, uzależnionych od poziomu kompetencji posiadacza. Strzelbę lub kbks (obywatelska karta broni, broń kategorii C) otrzymać mógłby każdy pełnoletni, niekarany i zdrowy psychicznie obywatel, który odbędzie krótkie przeszkolenie z zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią.

