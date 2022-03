Tusk mówi o Smoleńsku. Rafalska: Nie ma czystego sumienia

– Jeśli ktoś ma pomysł, żeby znowu ze Smoleńska robić politykę, mówię politykę, która dzieli Polaków, która będzie znowu jakby niszczyła ten nastrój takiej fundamentalnej solidarności, to jest to najlepszy prezent dla Putina, jaki można sobie wyobrazić. Chcę być tutaj też delikatny, bo ciągle przecież mówimy o naszej narodowej tragedii z 10 kwietnia 2010 roku, ale nie łudźmy się, to jakby gra pod te nuty, które właśnie pisze Moskwa od wielu lat, czyli dzielenie społeczeństw Zachodu, narodów europejskich i to też w bardzo wielu wymiarach – powiedział były premier we wtorek na konferencji prasowej.

Donald Tusk "przestrzegł" także prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego "przed wykorzystywaniem rocznic smoleńskich na rzecz destabilizowania sytuacji".

Rafalska: To kompromitacja Donalda Tuska

Zdaniem eurodeputowanej PiS Elżbiety Rafalskiej wypowiedź Donalda Tuska dotycząca katastrofy smoleńskiej "to dalszy ciąg kompromitacji Donalda Tuska i jego ugrupowania". – Określenie tego słowem "skandaliczne" to mało – oceniła w rozmowie z portalem wPolityce.pl.

– Jego wypowiedź w sprawie katastrofy smoleńskiej, że "Smoleńsk może popsuć nastrój jedności, że może mieć wymiar polityczny", jest wypowiedzią, która pokazuje, że on nie ma czystego sumienia w tej sprawie, że on nie chciał, żeby kolejny raz przypominać mu jego uściski z Putinem i tamte zdumiewające uśmiechy, które były wymieniane. Pokazuje również, że nie ma zupełnie żadnego pomysłu na rozwiązania kryzysu uchodźczego – powiedziała była minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Według eurodeputowanej Donald Tusk pozostaje politykiem "całkowicie bezwstydnym" oraz "bezradnym". – Rozpaczliwie próbuje wrócić na rynek polityczny i jemu się nie udaje. Jest takim naprawdę politykiem zupełnie średniej, przeciętnej klasy, nie na te dzisiejsze wyzwania – stwierdziła Rafalska.

