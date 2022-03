"Korytarz lądowy dla Kaliningradu". Chodorkowski o planach Putina

W wywiadzie dla francuskiego dziennika "Le Figaro" były szef Jukosu ocenił, że Władimir Putin pod koniec swojego życia chce "odbudować rosyjskie imperium". Opozycjonista utrzymuje, że prezydent Rosji jest przekonany o wojnie z państwami NATO i USA.

– Kiedy Macron czy Scholz starają się podkreślić, że nie są w stanie wojny z Rosją, to sprawia, że Putin wzrusza ramionami i myśli, że jest dokładnie odwrotnie – tłumaczył Chodorkowski.

Chodorkowski: To rosyjska wersja faszyzmu

Chodorkowski wskazywał, że postrzeganie Putina różni się od świata zachodniego i nazwał to "rosyjską wersją faszyzmu". – Dla niego Francja nie jest krajem demokratycznym, a Macron reprezentuje tylko mniejszości. On, Putin natomiast reprezentuje większość, a Rosja to prawdziwa demokracja – tłumaczył polityk.

– Gdy Macron chce znaleźć wyjście i porozumienie, Putin widzi tylko przejaw słabości – komentował Chodorkowski. Dodał, że takie zachowanie tylko "rozbudza ego" rosyjskiego przywódcy i "zachęca go do dalszych kroków".

Jakie plany ma Władimir Putin?

Opozycjonista wyraził przekonanie, że Ukraina nie jest jedynym celem Putina. Ocenił, że kolejna wojna obejmie państwa NATO i bombardowanie Polski. Dodał, że wojska rosyjskie mogą wejść do któregoś z krajów bałtyckich.

– Propaganda już przygotowuje do tego rosyjską opinię publiczną, tłumacząc, że dla Kaliningradu potrzebny jest korytarz lądowy – przekazał Chodorkowski. Innym tłumaczeniem jest stwierdzenie, że "Polska musi zostać ukarana".

Michaił Chodorkowski to rosyjski opozycjonista, który został zmuszony do emigracji, po tym jak 10 lat spędził w więzieniu. Obecnie przebywa w Londynie. Prowadzi organizację "Open Russia" promującą demokrację w Rosji.

