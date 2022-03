Jakubiak: Jeśli Rosjanie teraz nie zapłacą, to za 10 lat ofiarą będzie Polska

– Dziś już mówimy o przyszłości Europy. O tym, że Rosjanie dostali baty już wszyscy wiedzą. Nawet ci, którzy bardzo by chcieli popierać Rosję, już się do tego przyznają – mówił Jakubiak we wtorek w TVP Info.

– Nawet Ministerstwo Spraw Zagranicznych przyznaje, że mamy do czynienia z wojną (na Ukrainie - red.), chociaż to słowo w ich słowniku nie istnieje, bo oni zawsze z bratnią pomocą przychodzą – dodał.

"Jeśli te barany się nie ogarną, dojdzie do katastrofy"

– Chodzi o przyszłość Europy i to, jak ten konflikt zostanie potraktowany przez większość państw w Europie i na świecie po zakończeniu tej wojny. Jeżeli Rosjanie nie zapłacą za szkody, które poczynili, to oni staną na nogi i za następne 10 lat jeszcze lepiej przygotują się do kolejnej agresji, a wtedy Polski już nikt nie obroni – przekonywał.

– Jeżeli teraz nie przytnie się tej hydrze głowy, to za 10 lat ofiarą będzie Polska. Oby nie, ale nie tylko, bo prawdę mówiąc cała Europa za to zapłaci – stwierdził Jakubiak.

Dalej mówił, że w 1920 roku Rosjanie "szli po Berlin i Paryż, a Polska stała na ich drodze". – Jak się te barany nie ogarną na Zachodzie, to dojdzie do katastrofy w całej Europie – powiedział.

Wojna na Ukrainie

Od 34 dni armia rosyjska ostrzeliwuje ukraińskie miasta, nie oszczędzając kobiet i dzieci. Według szacunków ONZ, od początku wojny zginęło już 1000 cywilów, w tym ponad 140 dzieci. Miliony Ukraińców uciekły z kraju, najwięcej do Polski (2,3 mln).

Władimir Putin wysłał wojska na Ukrainę w odpowiedzi na prośbę przywódców samozwańczych republik Donieckiej i Ługańskiej, które wcześniej Rosja uznała za niepodległe i podpisała z nimi umowy o współpracy i wzajemnej pomocy.

Atak Rosji na Ukrainę to drugi etap konfliktu, który trwa od kwietnia 2014 r. Wojnę poprzedziła rewolucja na Majdanie oraz tzw. kryzys krymski, który doprowadził do aneksji półwyspu przez Rosję. Osiem lat temu rosyjskie siły zbrojne rozpoczęły okupację Krymu. W obecności wojska przeprowadzono nielegalne "referendum", a następnie ogłoszono, że Krym wszedł w skład Federacji Rosyjskiej.

