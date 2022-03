Poseł PSL: Sankcji na Rosję jest za mało. One powinny być zwiększone

W związku z rosyjską inwazją na ukraińskie terytorium państwowe, kraje zachodnie odłączyły część rosyjskich banków od systemu SWIFT. Zrobiono to jednak selektywnie, ponieważ na liście nie znalazły się m.in. największy Sbierbank, który ma jedną trzecią wszystkich aktywów bankowych w Rosji, a także Gazprombank, który obsługuje transakcje w sektorze ropy i gazu.

Analitycy wskazują, że sankcje ekonomiczne nałożone na Federację Rosyjską w odpowiedzi na wywołanie wojny nie działają, tak jak powinny. Rosyjska waluta miała bowiem odrobić już większość strat względem okresu sprzed agresji. Kurs rubla zaczął się więc umacniać. Ponadto, obecnie płynie więcej gazu z Rosji na Zachód niż wcześniej, zaś eksport się zmniejszył.

Za mało sankcji?

Poseł Władysław Teofil Bartoszewski odniósł się do sprawy we wtorkowej rozmowie na antenie Polskiego Radia 24. Według niego, Federacja Rosyjska "ponosi straty", a skuteczność sankcji "będzie bardziej widoczna za kilka miesięcy". W jego odczuciu najważniejsze było "zamrożenie" aktywów rosyjskiego banku centralnego. – Tym samym połowa funduszu, który Putin sobie odłożył, a to było prawie 700 mld dolarów, została zablokowana – stwierdził polityk ludowców.

– Zgadzam się, że tych sankcji jest za mało. One powinny być zwiększone. Najpoważniejszą sankcją jest odcięcie Putina od pieniędzy za ropę. 46 proc. wszystkich funduszy z eksportu, jakie otrzymuje Rosja, to sprzedaż ropy. A właśnie w przypadku tego surowca można się od Federacji Rosyjskiej uniezależnić – powiedział Bartoszewski.

