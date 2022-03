"Pan rzecznik chyba trochę się zagalopował". Konfederacja reaguje na słowa Jasiny

– Jesteśmy do dyspozycji Ukrainy, jej decyzji, jej próśb, jej wniosków w tej sprawie. Jeżeli nasi ukraińscy przyjaciele będą chcieli z tego planu skorzystać, pozostajemy do dyspozycji, podobnie jak w wypadku sojuszników. (…) Jesteśmy tutaj sługami narodu ukraińskiego, jego próśb – powiedział we wtorek rzecznik MSZ Łukasz Jasina w kontekście propozycji prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego dotyczącej wysłania na Ukrainę „misji pokojowej” i komentarza do sprawy udzielonego przez prezydenta Zełenskiego.

Jasina: Projekt Kaczyńskiego pozostaje do dyspozycji Ukrainy

Jasina poproszony we wtorek o komentarz do słów ukraińskiego prezydenta stwierdził, że "całość tego wywiadu jest nieco bardziej skomplikowana". – Pan prezydent Zełenski mówi, że nie chce mieć na Ukrainie zamrożonego konfliktu. Myślę, że całkowicie zgadzamy się z panem prezydentem Zełenskim i z jego zdefiniowanej tej sprawy, bo też nie chcemy, żeby ten konflikt na Ukrainie trwał długo, był zamrożony i żeby nie można było ukraińskiego społeczeństwa przed nim ratować – powiedział Jasina.

Polityk oznajmił również, że "projekt pana premiera Kaczyńskiego pozostaje do dyspozycji naszych ukraińskich przyjaciół".

Podczas nadzwyczajnego szczytu NATO w Brukseli 24 marca Sojusznicy podjęli decyzję, że będą kontynuować zdecydowane wsparcie na Ukrainy, ale nie skierują sił lądowych na objęte wojną terytorium.

Konfederacja reaguje na słowa Jasiny: Nie jesteśmy „sługami” Ukrainy

Na wypowiedź polityka zdecydowanie zareagowali przedstawiciele Konfederacji, m.in. posłowie Ruchu Narodowego Krystian Kamiński i Michał Urbaniak, a także poseł Korony Grzegorz Braun.

„Nie jesteśmy sługami narodu ukraińskiego! Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych zapomniał chyba które państwo reprezentuje” – napisał Kamiński.

„Pan Rzecznik MSZ chyba trochę się zagalopował. Jak mamy być traktowani na arenie międzynarodowej poważnie? Jak wygrywać polskie interesy gdy Pan rzecznik określił, że MSZ_RP będzie sługą ukraińskich przyjaciół?. Polakom rząd ma służyć, nie innym ośrodkom władzy!” – skomentował Urbaniak.

