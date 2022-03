"Rosjanie to nowi Żydzi, a Zachód – nowa III Rzesza"

Zdaniem Dugina 24 lutego 2022 r. to data przełomowa. Początek „operacji specjalnej” oznaczał bowiem powrót Rosji do stanu sprzed rozpadu ZSRS. Czyli – do epoki ostrego starcia z liberalnym Zachodem w obronie własnej suwerenności (czytaj: w obronie własnych zdobyczy imperialnych). Zdaniem geopolityka to nie jest wojna Rosji z Ukrainą, ani nawet Rosji z NATO. To jest starcie cywilizacji. Po jednej stronie Rosja, po drugiej stronie Zachód.