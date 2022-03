"Jeżeli za czymś tęsknię, to za dobrym rządem". Gowin krytykuje PiS

Były wicepremier Jarosław Gowin został zapytany na antenie Radia ZET, czy "tęskni za obozem władzy" i rozważa możliwość powrotu do rządu.

– Jeżeli za czymś tęsknię to za dobrym rządem, a taki rząd może powstać po następnych wyborach, nie wcześniej – odpowiedział zdecydowanie polityk. – Nasze drogi rozeszły się definitywnie – stwierdził, mówiąc o Zjednoczonej Prawicy.

Gowin: PiS obrał kurs na narodowy populizm

– W tej kadencji PiS ma większość i będzie tą większość zachowywał – mówił dalej Gowin.

– Dzisiaj PiS udaje normalną zachodnio-europejską centroprawicę, w rzeczywistości to jest partia, która zdecydowała się obrać kurs na narodowy populizm, tak to jest określane przez politologów, to jest szersze zjawisko ogólnoświatowe – tłumaczył dalej były wicepremier.

Polityk zapytany o możliwość przeprowadzenia przedterminowych wyborów stwierdził natomiast: "Moim zdaniem ten scenariusz cały czas leży na stole. Jarosław Kaczyński uważnie studiuje sondaże".

– Gdyby się okazało, że wojna w Ukrainie wywołuje ten efekt skupiania się społeczeństwa wokół obozu rządowego to zapewne sięgnie po ten instrument jakim byłoby samorozwiązanie Sejmu – podkreślił Gowin.

"Potrafię się znów uśmiechać"

W związku z załamaniem nerwowym, które były wicepremier przeszedł w ubiegłym roku, został też zapytany przez dziennikarkę o swoje samopoczucie. – Czuję się znakomicie. Potrafię się znów uśmiechać. Okres wielomiesięcznej bezsenności doprowadził mnie do takiego stanu, że potrzebowałem pomocy lekarzy. Jeszcze raz chce im serdecznie podziękować – stwierdził polityk.

Pod koniec listopada tygodnik "Newsweek" podał, że były wicepremier i lider Porozumienia Jarosław Gowin miał trafić do szpitala z powodu depresji. "Od kilku dni Jarosław Gowin w związku z rekomendacjami lekarzy przebywa w szpitalu, gdzie przechodzi badania (...). Rodzina i przyjaciel proszą o uszanowanie prywatności" – przekazało wówczas w swoim oświadczeniu Porozumienie.

22 grudnia Onet poinformował nieoficjalnie, że stan zdrowia Jarosława Gowina "znacznie się poprawił, co pozwoliło mu przed tygodniem opuścić szpital i wrócić do swojego domu w Krakowie".

