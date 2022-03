"Morawiecki dogadał się z Orbanem". Spekulacje Giertycha o agresji Polski na Ukrainę

Prawnik Donalda Tuska mec. Roman Giertych w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" popiera stanowisko Siergieja Ławrowa. Szef rosyjskiego MSZ utrzymuje, że "Polska rozważa przejęcie kontroli nad zachodnią Ukrainą".

Giertych: Orban miał to dogadane z Putinem

– Ja postawiłem publiczne pytanie, które wielu zaatakowało – czy ten plan misji pokojowej Kaczyńskiego, który on przedstawił w Kijowie, to czy to był ten plan Orbana, który Orban rozrysowywał Morawieckiemu gdzieś na mapie wielkich Węgier? – przypomniał prawnik.

– Uważam, że Orban próbował namówić Morawieckiego do jakiegoś udziału w misji polegającej na przejęciu administracji części zachodniej Ukrainy – ocenił Giertych. Zdaniem adwokata "Orban miał to dogadane z Putinem". Prawnik stwierdził, że przejęcie Ukrainy ma się odbyć "pod płaszczykiem NATO czy pod płaszczykiem UE, ale w gruncie rzeczy przez Polskę".

"To jest gruby skandal"

"Dlaczego GW (Dorota Wysocka-Schnepf) i Roman Giertych bezkarnie grzeją insynuacje Ławrowa ZBROJNEJ AGRESJI Polski, mające na celu nastawienie Ukraińców przeciwko Polakom?" – napisał na Twitterze dziennikarz TVP Info Samuel Pereira.

Roman Giertych utrzymuje swoją narrację od dłuższego czasu. Prawnik uważa, że premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński "dogadali się" z Władimirem Putinem i Wiktorem Orbanem. Adwokatowi Donalda Tuska wtóruje redaktor Tomasz Lis, przywołując słowa rosyjskiego polityka.

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow, ocenił, że misja pokojowa NATO na Ukrainie "byłaby faktyczne przejęciem przez Polskę kontroli nad zachodnią Ukrainą".

