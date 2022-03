Ławrow: Będziemy dążyć do sprawiedliwego i demokratycznego porządku światowego

Rozmowy ministrów spraw zagranicznych Chin i Rosji rozpoczęły się w środę. Głównym tematem spotkania był rozwój sytuacji w Afganistanie. – Kraje zachodnie są odpowiedzialne za obecną, opłakaną sytuację w gospodarce Afganistanu i powinny wspierać jej naprawę – mówił rosyjski dyplomata Siergiej Ławrow.

Po dwudniowych rozmowach obaj politycy wydali oświadczenie, w którym poinformowali o rozszerzeniu "strategicznego partnerstwa Rosji i Chin" w zakresie polityki zagranicznej.

Stosunki Rosji i Chin

Ministrowie Rosji i Chin potępili "nielegalne i kontrproduktywne sankcje Zachodu nałożone na Moskwę w związku z jej działaniami na Ukrainie". Szef rosyjskiego MSZ miał poinformować także o "postępach specjalnej operacji wojskowej w Ukrainie oraz o dynamice procesu negocjacyjnego z reżimem w Kijowie".

Siergiej Ławrow wygłosił osobne przemówienie, w którym podkreślił, że Rosja "będzie dążyć do stworzenia sprawiedliwego porządku światowego". – Razem z wami i innymi ludźmi o podobnych poglądach będziemy dążyć do stworzenia wielobiegunowego, sprawiedliwego i demokratycznego porządku światowego – powiedział, zwracając się do Chińczyków.

Z kolei Wang Yi przemawiając w telewizji zaznaczył, że "współpraca chińsko-rosyjska nie ma granic, nie ma granic w naszych wysiłkach na rzecz pokoju, utrzymania bezpieczeństwa i przeciwstawienia się hegemonii". Chiński minister podkreślił, że stosunki obu krajów zdały test, jakim była "zmieniająca się sytuacja międzynarodowa". – Utrzymały właściwy kierunek postępu i osiągnęły trwałą dynamikę – dodał.

