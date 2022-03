Lisicki: Biden zdradził opozycję. Ziemkiewicz: Kto teraz będzie walczył z faszyzmem?

W ubiegłym tygodniu marszałek Senatu wystosował orędzie do Rady Najwyższej Ukrainy oraz narodu ukraińskiego. Przeprosił w nim, że "niektóre firmy w haniebny sposób kontynuują działalność w Rosji, że nadal przez Polskę jadą tysiące tirów na Białoruś" i że "nadal rząd importuje rosyjski węgiel i nie potrafi zamrozić aktywów rosyjskich oligarchów". – W ten sposób z niedającą się zaakceptować hipokryzją nadal – nawet wbrew intencjom – finansujemy zbrodniczy reżim, który zdobyte pieniądze zużywa na mordowanie niewinnych ludzi – mówił marszałek Grodzki.

W czwartek senatorowie PiS złożyli wniosek o odwołanie polityka z pełnionej funkcji. Proponują, aby nowym marszałkiem Senatu został obecny wicemarszałek Marek Pęk.

"PiS finansuje zbrodniczy reżim". Lisicki i Ziemkiewicz komentują

– Gdyby marszałek dysponował dowodami na potwierdzenie swojej tezy, to byłby to przewrót większy niż ten kopernikański. W zasadzie Tomasz Grodzki dowiódłby, że państwo, które występuje jako główny rzecznik i obrońca interesów ukraińskich, to tak naprawdę wszystko to jest kłamstwem – wskazuje Paweł Lisicki.

– Marszałkissimus Grodzki. Marszałków było wielu, ale on jest niepowtarzalny. To nie jest jego pierwsze przełomowe odkrycie. Pojechał do Danii i powiedział tamtejszym mediom, że wybory prezydenckie w Polsce zostały sfałszowane. I zaapelował, żeby bacznie obserwować kolejne wybory. No bo przecież, jeżeli PO znowu przegra to oznacza, że doszło do fałszerstwa – ironizuje publicysta Rafał A. Ziemkiewicz.

Biden zdradził opozycję

Komentatorzy nawiązali także do niedawnej wizyty w Polsce prezydenta USA Joe Bidena. Media opisały, że nie doszło do spotkania opozycji z prezydentem. Wszystko dlatego, że propozycję odrzucił Biały Dom.

– Prof. Sadurski ogłosił, że Ameryka zdradziła opozycję demokratyczną, Biden zdradził. Pamiętamy, co się działo w TVN-ie, kiedy Joe Biden wygrał wybory: koniec PiS-u, koniec faszyzmu itp. A teraz prezydent nie stanął na wysokości tych oczekiwań – mówi Rafał Ziemkiewicz.

Poniżej zwiastun dzisiejszego odcinka "Polski Do Rzeczy" (całość dostępna po zalogowaniu się):