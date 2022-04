"Zabrali wszystko, nawet widelce". Rosjanie splądrowali elektrownię w Czarnobylu

Ukraiński koncern Enerhoatom informował w czwartek, że Rosjanie opuścili teren Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej.

Odnosząc się do opuszczanej przez Rosjan Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej, przedstawiciel resortu obrony USA stwierdził, że Stany Zjednoczone są "zaniepokojone brakiem zrozumienia lub stosowania się do jakichkolwiek protokołów bezpieczeństwa". Wcześniej, gdy Rosjanie atakowali elektrownię, pojawiały się obawy co do tego, jak walki wpłyną na bezpieczeństwo związane z pracami tego newralgicznego obiektu.

Rosjanie splądrowali elektrownię w Czarnobylu

Z doniesień portalu Ukraińska Prawda wynika, że rosyjscy żołnierze zabrali ze sobą strażników z ukraińskiej Gwardii Narodowej, przetrzymywanych przez nich w elektrowni w charakterze zakładników od początku wojny. Informacje potwierdziło biuro prasowe Gwardii Narodowej.

Z kolei szef Państwowej Agencji Ukrainy ds. Zarządzania Strefą Wykluczenia Jewhen Kramarenko przekazał, że przed opuszczeniem terenu nieczynnej elektrowni Rosjanie splądrowali ją i hotel znajdujący się w pobliżu. Ukradli "komputery, czajniki, ekspresy do kawy, a nawet sztućce". Urzędnik poinformował, że w obiekcie nie widać "znaczących uszkodzeń infrastruktury".

– Musimy jednak się upewnić i, kiedy będzie to możliwe, wysłać bardziej konkretnych pracowników, którzy będą mogli sprawdzić stan techniczny wszystkich obiektów – zapewnił Kramarenko. Powiedział, że nie działają czujniki poziomu promieniowania, które przekazywały informacje do ogólnego systemu.

Okupanci bez środków ochronnych

Wcześniej agencja Reutera podała, że rosyjscy żołnierze, zajmując teren elektrowni atomowej w Czarnobylu na Ukrainie, przemieszczali się po skażonym terenie bez żadnych środków ochronnych. Jeden z pracowników elektrowni powiedział w rozmowie z Reutersem, że niektórzy rosyjscy żołnierze stacjonujący na tym obszarze nigdy nie słyszeli o katastrofie z 1986 r. Inny rozmówca agencji nazwał działania Rosjan jako "samobójcze".

W środę Państwowa Agencja Ukrainy ds. Zarządzania Strefą Wykluczenia poinformowała, że okupujący Czarnobyl rosyjscy żołnierze zostali przewiezieni do szpitala na Białorusi. Wojskowi mieli zostać przyjęci do Centrum Medycyny Radiacyjnej w białoruskim Homlu.

