Rosja grozi Wikipedii karą grzywny. W tle artykuły o wojnie na Ukrainie

Wikipedia to nie pierwsze medium, które dostało ostrzeżenie. W ostatnich dniach "Nowaja Gazieta" zawiesiła swoją działalność. Gazeta usunęła już ze swojej strony internetowej materiały na temat rosyjskich działań wojskowych na Ukrainie w celu dostosowania się do nowego prawa medialnego, poinformowała, że w poniedziałek otrzymała drugie ostrzeżenie od państwowego regulatora mediów i internetu – Roskomnadzoru, co skłoniło ją do wstrzymania działalności internetowej i drukowanej.

W piątek Business Insider poinformował, że Rosja ma zastrzeżenia do opisów wojny na Ukrainie umieszczonych na Wikipedii. Roskomnadzor przekazał w komunikacie, że "Wikipedia będzie pociągana do odpowiedzialności administracyjnej za nieusunięcie informacji niezgodnych z prawem".

Rosyjscy urzędnicy wezwali Wikipedia do "natychmiastowego usunięcia wprowadzających w błąd informacji na temat specjalnej operacji wojskowej Sił Zbrojnych Rosji na Ukrainie, mających na celu dezinformację rosyjskich użytkowników".

Z komunikatu Roskomnadzor wynika, że twórcom Wikipedii nie grozi więzienie. Portal może otrzymać jednak karę grzywny w wysokości 4 mln rubli (równowartość ok. 50 tys. dolarów), jeśli niesprecyzowane informacje nie zostaną usunięte.

Kary "za fałszywe informacje" o wojnie

Jak podaje Business Insider, nie wiadomo dokładnie o jakie "wprowadzające w błąd informacje chodzi". Zgodnie z nowymi przepisami inwazja na Ukrainę nie może być w Rosji nazywana "wojną". Można mówić ewentualnie o "specjalnej operacji wojskowej".

Na początku marca Duma Państwowa przyjęła ustawę zakładającą kary dla osób, które rozpowszechniają "fałszywe" informacje o rosyjskiej armii i operacjach wojskowych, które dyskredytują rosyjskie siły zbrojne oraz dla tych, którzy wzywają do nałożenia sankcji na Rosję. Za publikację takich informacji można otrzymać karę grzywny lub nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

