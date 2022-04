Bielan: Polska jest najbardziej rozbrojonym państwem w UE. Chcemy to zmienić

Europoseł był w piątek gościem audycji radiowej "Siódma 9". Mówił między innymi o pozwoleniach na broń w Polsce oraz wojnie ukraińsko-rosyjskiej, widzianej z perspektywy Brukseli.

Dostęp do broni

Koło Kukiz'15 w Sejmie złożyło projekt ustawy, której celem jest uproszczenie dostępu do broni w naszym kraju. Propozycja zakłada odejście od nielogicznego – zdaniem autorów – podziału pozwoleń pod kątem deklarowanego celu posiadania broni i wprowadza w to miejsce gradację pozwoleń w zależności od rodzajów dostępnej na nie broni. Ustawa proponuje ustalenie czterech poziomów dostępu, uzależnionych od kompetencji posiadacza.

Do pomysłu odniósł się eurodeputowany Adam Bielan, którego środowisko polityczne współtworzy koalicję rządzącą Zjednoczonej Prawicy. – Polska jest najbardziej rozbrojonym państwem w Unii Europejskiej. Chcemy, jako Republikanie, to zmienić. Pracowaliśmy nad tym jeszcze przed wybuchem wojny na Ukrainie. To, co się dzieje, wzmacnia tylko nasze przekonania. Dzisiaj funkcjonariusze służb mundurowych muszą czekać często wiele lat, by uzyskać pozwolenie na broń, nie mają go przyznanego z automatu. Chcemy znieść tego rodzaju absurdy, ale też uprościć egzaminy dla wszystkich Polaków, którzy chcą mieć pozwolenie na broń – powiedział.

Wojna na Ukrainie

Piątek to 37 dzień wojny na Ukrainie. Adam Bielan przyznał, iż "Zachód podziwia postawę społeczeństwa ukraińskiego" i to "nie tylko na froncie". – Jest też duży podziw dla państw, które niosą największą pomoc humanitarną, przede wszystkim dla Polski, która przyjęła największą liczbę uchodźców – podkreślił.

– Ważne jest, by jak najwięcej polityków przyznało się do błędów i by w końcu twardo odpowiadali na działania Putina. Parlament Europejski nie jest tu najgorszy ze wszystkich instytucji europejskich, ponieważ składa się z polityków, którzy są pod presją opinii publicznej w swoim kraju. Najważniejsze decyzje w tej sprawie podejmuje Komisja i Rada Europejska. Tu mamy wiele do zrobienia, by sankcje nie były dziurawe i by realnie wesprzeć państwa, które pomagają uchodźcom – mówił Bielan.

