O czym się nie mówi

Wynika z niego, że 50 proc. respondentów uważa (27 proc. odpowiedziało „zdecydowanie tak”), że kraje NATO, w tym Polska, powinny zbrojnie, z udziałem wojska, pomóc Ukrainie w wojnie z Rosją. Przeciwnego zdania było tylko 37 proc. pytanych. Potwierdza to to, co pisałem na łamach „Do Rzeczy” przed tygodniem: za sprawą mediów i obecnych w nich ekspertów ogół Polaków jest przekonanych, że ewentualna wojna na Ukrainie nie stanowi wielkiego ryzyka, a Rosja albo już się poddała, albo jest tego bliska.