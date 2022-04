Lenistwo ukarane

Specjalizuje się on we wpisach parodystycznych, przy czym to, że mamy do czynienia z parodią, widać jeśli nie na pierwszy, to na drugi rzut oka – bo choć wpis udaje wypowiedź jakiejś znanej osoby, podpisany jest adresem @czlowiek_bobr. Mimo to od lat regularnie Bóbr nabiera luminarzy obozu lewicowo- liberalnego, którzy jego ucieszne tweety podchwytują zupełnie serio i rozsyłają dalej ze swymi komentarzami.