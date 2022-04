Królewiec odkryty na nowo

Oczywiście sprawiedliwość każe również pamiętać, że Radek Sikorski za swego ministerium zakazał używania w oficjalnych dokumentach nazwy „Kaliningrad”, by nie honorować jednego ze sprawców sowieckich zbrodni przeciw ludzkości. Z rakietami miało to jednak luźny związek, a ówczesne deklaracje ministra świetnie ilustrują beztroskę pomieszaną z bezradnością, z którymi od lat podchodzi się do – kluczowej dla bezpieczeństwa narodowego – sprawy koncentracji wojsk rosyjskich w regionie królewieckim. Przez lata demilitaryzacja tego regionu nie była żadnym tematem.