Aborcja pierwszej potrzeby

Osoby przybywające z Ukrainy do Polski mogą potrzebować przerwania ciąży z wielu powodów. Sam konflikt zbrojny może być powodem, dla którego osoby mogą chcieć przerwać ciążę. Do tej pory żyły w kraju, w którym aborcja jest legalna. Mogły przerwać ciążę w ramach systemu ochrony zdrowia do 12. tygodnia. U nas jest inaczej. Chcemy, żeby osoby przybywające z Ukrainy wiedziały, że pomimo polskiego restrykcyjnego prawa antyaborcyjnego mogą na nas liczyć” – tak Aborcyjny Dream Team (ADT), czyli jedna z najbardziej radykalnych organizacji proaborcyjnych w Polsce, wyjaśnia, dlaczego postanowiła ułatwić Ukrainkom dostęp do aborcji. – Zmuszanie kogoś do kontynuacji ciąży i porodu to przemoc [...]. Trzeciego dnia konfliktu zbrojnego Women Help Women przetłumaczyła swoje protokoły zażywania tabletek aborcyjnych na język ukraiński i rosyjski. Średnio pięć osób dziennie mówiących w języku ukraińskim kontaktuje się z nami i szuka pomocy w przerwaniu ciąży – chwali się Natalia Broniarczyk z ADT.