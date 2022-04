Ukraińcy chcą pracować

Zaczęłam od 28 marca, a mogłam i wcześniej, tylko nie miałam jeszcze wszystkich dokumentów – opowiada pani Oksana. Do Polski przyjechała w połowie marca ze Lwowa. Zdecydowała się na wyjazd po pierwszych intensywnych bombardowaniach niedaleko miasta. Zabrała synową i niespełna trzyletniego wnuka. Jest dyplomowaną farmaceutką, ale od kilku lat nie pracowała już w zawodzie. Po przyjeździe do Polski dzięki goszczącej ją rodzinie szybko znalazła pracę w aptece. Na razie będzie się przyuczać, wykonywać pomocnicze prace i pełnić funkcję tłumacza przy obsłudze odwiedzających aptekę rodaków. Liczy, że z czasem uda się jej uzyskać polskie uprawnienia do wykonywania wyuczonego zawodu.